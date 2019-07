Telefon z Wyspy Wniebowstąpienia? "To oszustwo, które może słono kosztować"

Na nieodebrane połączenie z numeru, który zaczyna się na +24, lepiej nie oddzwaniać. Zamiast do Płocka, co sugeruje numer kierunkowy, przekieruje nas na Wyspę Wniebowstąpienia. Urząd Komunikacji Elektronicznej odbiera skargi od osób, które stały się ofiarami telefonicznych oszustów.

"Nie uwierzą państwo, skąd do mnie zadzwoniono" – zaczyna pan Maciej, który napisał do nas na platformę #dziejesie. - "Myślałem, że numer kierunkowy zaczynający się na +24 to jakieś okolice Płocka. W sumie nie byłoby w tym nic dziwnego. Prowadzę firmę i dostaję telefony od klientów z różnych części Polski. Oddzwoniłem, usłyszałem dziwne trzaski i dźwięk rozłączanego połączenia. Okazało się, że zadzwoniłem na pacyficzną Wyspę Wniebowstąpienia" – czytamy w wiadomości od naszego czytelnika.

O różnych porach dnia na telefon komórkowy dzwoni ktoś z numeru rozpoczynającego się od cyfr +22 lub +24. Z pozoru wygląda to tak, jakby kontaktował się z nami ktoś z okolic Warszawy lub Płocka. Teoretycznie połączenie trwa parę sekund - słyszymy w słuchawce dźwięk odkładanego telefonu, ale w praktyce często jest to tylko dźwięk, który odtwarzają nam oszuści. Jednak połączenie trwa dalej, a nam "nabija" minuty.

Działa to tak, że komputer oszustów "kontaktuje się" z losowo wybranym numerem ofiary. Oddzwonienie kieruje nas do Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Somalii czy Wyspy Wniebowstąpienia. Oszuści wykorzystują to, że numery kierunkowe do tych państw są łudząco podobne do numer do polskich miast.