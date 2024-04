"Ten problem będzie narastał". Decyzja Ukrainy odbije się na Polsce

- To jest duże utrudnienie dla mężczyzn w wieku poborowym przebywających za granicą – komentowała we wtorek w rozmowie z PAP Agata Bzdyń, radczyni prawna, specjalizująca się w prawach człowieka. I tłumaczyła, że jeśli takiej osobie wygaśnie ważność paszportu, to będzie mogła ją przedłużyć tylko wracając do Ukrainy. A wtedy może zostać objęta mobilizacją. Według prawniczki nowe przepisy wprowadzone przez Ukrainę na pewno w jakiś sposób uderzą w polską gospodarkę, bo "pracuje w niej wielu mężczyzn z Ukrainy".