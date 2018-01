Tesco rozdaje pracownikom żywność, której ważność się kończy. Na razie w Wielkiej Brytanii

Produkty żywnościowe, których przydatność do spożycia się kończy, będą za darmo przekazywane pracownikom wszystkich sklepów Tesco w Wielkiej Brytanii. Sieć handlowa wyjaśnia, że chodzi o walkę z marnotrawstwem żywności.

Jak informuje branżowy " The European Supermarket Magazine ", Tesco ogłosiło program "Colleague Shops" we wszystkich sklepach w Wielkiej Brytanii.

- Chcemy zrobić wszystko, co możemy, by sprawić, że zupełnie dobra żywność nie była marnowana - wyjaśnił Mark Little, szef zespołu w Tesco odpowiedzialnego za ograniczenie marnotrawstwa jedzenia.

Będą to produkty, które przekroczyły datę "najlepsze przed" lub takie, których termin przydatności zbliża się do końca. W każdym przypadku ma to być żywność nadająca się do spożycia