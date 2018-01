Tłumy chętnych do pracy w policji. Pracę zdobył jeden na pięciu kandydatów

Chętnych do założenia policyjnego munduru nie brakuje. W 2017 roku o przyjęcie do policji ubiegało się 23206 kandydatów. To o prawie 800 więcej niż w roku poprzednim - wynika z danych policji. Do służby przyjęto 4151 nowych policjantów.

Oznacza to, że pracę zdobył zaledwie jeden na pięciu ubiegających się o przyjęcie. Liczba etatów w policji wzrosła w zeszłym roku o 1000 ze 102 309 na 103 309.

- To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód - czytamy w komunikacie policji. - Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów - napisano.

Jak wynika z danych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, na początku 2018 roku liczba wakatów w całej policji wyniosła 4588, przy czym w samych garnizonach - 4158 (bez KGP, CLKP i Szkół Policji). Dla przykładu 1 stycznia 2012 roku liczba wakatów wynosiła 4994, w 2013 roku 6191, a w 2014 roku 5440.

Ile zarabia policjant? Jego wynagrodzenie to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Kursant, czyli funkcjonariusz na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, zarabia miesięcznie na rękę średnio 1 939 zł, przy czym ma zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Po szkoleniu zostaje mianowany policjantem w 2. grupie zaszeregowania, a jego zarobki rosną średnio o ponad 890 zł do kwoty 2 830 zł. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie.

Na stanowisku referenta średnia miesięczna pensja wynosi 3 165 zł, a na stanowisku dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego - średnio 3 491 zł. W 5 grupie najwięcej osób zatrudnionych jest na etacie detektywa i asystenta ze średnim uposażeniem 3 748 zł. Szóstą grupę zaszeregowania stanowią policjanci zajmujący stanowiska między innymi dyżurnego i specjalisty – średnie miesięczne zarobki w tym przypadku wynoszą 4 271 zł.