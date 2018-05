To będzie handlowy weekend. W jakich godzinach będą otwarte Biedronka, Lidl czy Tesco?

Po długim weekendzie lodówki w wielu domach są puste, dlatego w weekend tłumy Polaków ruszą na zakupy. Choć najbliższa niedziela będzie handlowa, wiele sklepów będzie dłużej otwartych w sobotę.

Polacy w ten weekend mogą robić zakupy normalnie. (PAP)

1 i 3 maja były dniami wolnymi od pracy, ale centra handlowe i duże sklepy były zamknięte Najbliższa okazja na duże rodzinne zakupy będzie więc w weekend.

6 maja wypada pierwsza niedziela miesiąca, a to oznacza, że zakaz handlu nie będzie obowiązywał. Wiele rodzin wybierze się na zakupy także w sobotę.

W jakich godzinach będzie można robić zakupy w najpopularniejszych sklepach? Duże sieci handlowe nie mają sztywnych godzin pracy we wszystkich swoich sklepach, ale większość placówek działa podobnie.

W większości Biedronek w sobotę zrobimy zakupy od 6.30 lub 7 rano do 22. W niedzielę sklepy tej sieci będą otwarte krócej - najczęściej od 8 rano do 20.

Również do 22 w sobotę będą otwarte sklepy sieci Lidl. Za to w niedziele będą otwarte do 19 lub 20.

W przypadku większości Tesco godziny otwarcia sklepów są jednakowe od poniedziałku do soboty Zazwyczaj jest to 7-22. W niedziele sklepy tej sieci otwarte są nieco krócej - zazwyczaj do 21. Część sklepów Tesco jest otwartych całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Należące do tego samego właściciela, co Tesco, sklepy sieci Kaufland w soboty otwarte są zazwyczaj do 22, natomiast w niedziele o godzinę krócej.

Także do 22 w soboty otwarte są hipermarkety Auchan, ale w niedziele godziny pracy poszczególnych sklepów się różnią. Na przykład w Krakowie sklepy są otwarte do 22, ale w większości pozostałych miast zamykane są o 20 lub 21.