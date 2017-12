To może być ostatni taki sylwester. W przyszłym roku sprzedaż alkoholu z ograniczeniami

Rządzący chcą zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce i poprawić bezpieczeństwo w miastach. Nowe przepisy mają dać m.in. możliwość wprowadzenia przez samorządy nocnej prohibicji. - Tak naprawdę niewiele to zmieni. Między 22 a 6 rano sprzedawanych jest w Polsce zaledwie 5 proc. z całego wolumenu sprzedaży mocnych alkoholi - mówi Ryszard Woronowicz, rzecznik Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Od przyszłego roku w całej Polsce w nocy może być trudniej kupić alkohol. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która po poprawkach w Senacie wróci w przyszłym roku na ostatnie głosowania do Sejmu. Nowe prawo może wejść w życie w pierwszych miesiącach 2018 r.

Jak już pisaliśmy w WP posłowie zdecydowali się w noweli oddać większą władzę samorządowcom. To właśnie radni decydować będą o tym, czy nocną prohibicję wprowadzić. Według nowych przepisów to również samorząd będzie mógł dowolnie wydawać koncesje na sprzedaż alkoholu. Radni będą mogli ustalać limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie każdej jednostki pomocniczej.

W dużych miastach może to np. oznaczać, że w niektórych dzielnicach sklepów z alkoholem będzie bardzo mało, a w innych - pod dostatkiem. - Pamiętajmy, że to jest tylko możliwość jaka mają samorządy. Nikt nie nakłada na nie obowiązku wprowadzania jakichkolwiek zakazów. Nie wiemy też dziś czy będą wprowadzały ten zakaz sprzedaży alkoholu po 22. - mówi Woronowicz z ZPPPS.

Choć branża spirytusowa studzi emocje związane z nowym prawem Polska Izba Handlu alarmuje, że nowe prawo jest niedostosowane do współczesnych realiów. Od początku prac nad nowelą PIH słała do Sejmu propozycje, które - w jej ocenie - dostosowywałyby ją do tego, jak dziś funkcjonuje drobny biznes.