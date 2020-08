Trawka z automatu? Nie, to inne konopie. Prześwietlamy pomysł na biznes

W woreczku z suszem nie ma "tradycyjnej" marihuany z narkotyczną dawką od kilkunastu do dwudziestu procent zawartości tetrahydrokannabinolu. Właśnie ta substancja, zwana w skrócie THC, odpowiada za psychoaktywne działanie konopi indyjskich (Cannabis sativa indica). W tym przypadku mamy do czynienia z konopią siewną (Cannabis sativa sativa).

Ta roślina ma bardzo niską, śladową zawartość THC – poniżej 0,2 procenta. Nie jest ona uznawana za narkotyk . Sanepid nie widzi problemu we wprowadzaniu na rynek produktów z konopi siewnej, o ile mają odpowiednie certyfikaty. Tak naprawdę wykorzystuje się ją w wielu branżach - od spożywczej po budowlaną, a firmy, które zainwestowały w takie konopie, są ostatnio na fali wznoszącej.

Dwa lata temu za prawie 100 mln zł sprzedana została polska spółka HemPoland zajmująca się produkcją olejków z konopi. Wszystkie udziały przejęła wówczas kanadyjska firma The Green Organic Dutchman (ma uprawy w Ontario, Quebecu i na Jamajce). U nas HemPoland swoje plantacje miała na Pomorzu.

- Priorytetem naszej firmy jest transparentność - mówi w rozmowie z WP Finanse Łukasz Chmielewski z Green Story, czyli firmy, która postawiła automaty z suszem. - Wszystkie nasze produkty przechodzą bardzo szczegółowe badania przeprowadzane w Polsce. Metody są zgodne z regulacjami krajowymi, dyrektywami UE oraz zalecane przez uznane autorytety, takie jak WHO czy EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) - zapewnia.

Jak tłumaczy, w sklepach stacjonarnych firmy sprzedawany jest cały wachlarz produktów, które powstały z konopi siewnej: olejki, kosmetyki, susze, olejki dla zwierząt, a nawet słodycze . W automatach firma postawiła natomiast na susz. - Ten susz jest najczęściej wykorzystywany do waporyzacji. Stosowany jest tu strumień gorącego powietrza, który wydobywa czynne substancje chemiczne - mówi Łukasz Chmielewski.

Po co się inhalować?

- Na pewno nie jest to niebezpieczne, o ile ktoś nie sięgnie potem po "zwykłą" marihuanę. Nie spotkałam się jednak z takimi przypadkami. Oczywiście powstaje pytanie, po co ktoś ma się inhalować konopiami. Wiadomo, że CBD pomaga w stanach lękowych. Mimo wszystko nie powinno być jednak, przynajmniej na razie, stosowane jako zamiennik leków. Obecnie lekarze mają zbyt małą wiedzę, by móc polecać CBD swoim pacjentom. Choć niewykluczone, że tak w niedalekiej przyszłości będzie się działo - mówi nam terapeutka.