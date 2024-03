5 tys. zł kary za szambo. W gminach trwają kontrole zbiorników

Wymienione dowody muszą potwierdzać regularne wywożenie nieczystości. Zgodnie z obecnymi przepisami, właściciele lub użytkownicy szamb zobowiązani są do ich opróżniania tak często, by uniknąć przepełnienia, ale przynajmniej raz na trzy miesiące. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają usuwania osadów zgodnie z zaleceniami do ich eksploatacji (nie rzadziej niż raz na rok).