Trzynasta emerytura w 2025 r. Tyle na rękę dostaną seniorzy

Na 2024 rok trzynasta emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto. Prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytury i rent na 2025 rok to 105,82 proc. Dlatego też, minimalna emerytura przewidywana jest na poziomie ok. 1884 zł brutto, co oznacza wzrost o ok. 103 zł brutto w porównaniu do roku 2024.