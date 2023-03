Tyle tracimy na lokacie. Realna wartość oszczędności mocno w dół

Jak tłumaczyli eksperci HRE, "niemal pewne" jest, że obniżanie oprocentowania to reakcja banków na decyzje Rady Polityki Pieniężnej. RPP podczas lutowego posiedzenia po raz kolejny postanowiła, by pozostawić stopy na dotychczasowym poziomie. Taką samą decyzję podjęła w marcu. Ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu 2022 r.