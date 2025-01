Tyle zarobili na jarmarku świątecznym. Chodzi o setki tysięcy złotych

Radny Rady Miejskiej Jakub Janas wystosował zapytanie o zasady organizacji jarmarku świątecznego we Wrocławiu. Ratusz poinformował go, że do 2022 r. miasto udostępniało teren Starego Miasta bez żadnych opłat. Jedyne wymaganie stawiane organizatorom dotyczyło oferowania mieszkańcom bezpłatnego programu kulturalnego i warsztatów edukacyjnych.