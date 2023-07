Ukradł kartę bankomatową, a potem zgubił. Przed policjantami ukrył się pod kołdrą

W przypadku kradzieży powiadom bank i zastrzeż kartę

Jeżeli utracisz kartę lub zostanie ona skradziona, natychmiast zadzwoń do centrum zastrzegania kart w banku, który prowadzi twoje konto. Na ogół banki udostępniają do tego celu infolinie czynne przez całą dobę. Ich numer zwykle umieszcza się na odwrocie karty - dlatego należy wcześniej wpisać go do telefonu komórkowego. Portal bik.pl, przedstawia postępowanie na wypadek zguby.