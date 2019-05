Unijne dane o sytuacji gospodarczej. Polska prymusem

Jak przed wyborami ma się europejska gospodarka? Wzrost w UE jest dość słaby, zagrożeń wiele, a niepewność wielka. Przodują tylko dwa państwa.

W sprawach gospodarczych Europejczycy mają obecnie kilka twardych orzechów do zgryzienia. Począwszy od ciągłych pogróżek amerykańskiego prezydenta o wprowadzeniu ceł, przez trwający wciąż konflikt handlowy między USA i Chinami, aż po brexit , będący jedną wielką niewiadomą.

Do tego cieniem na europejską unię walutową kładą się wciąż jeszcze następstwa kryzysu zadłużenia i kryzysu finansowego.

W drugiej połowie roku 2018 w Europie nie można było mówić o rzeczywistym wzroście gospodarczym. Niemcy, największa narodowa gospodarka kontynentu, otarły się prawie o recesję. Tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego europejski urząd statystyczny Eurostat mógł choć częściowo odwołać alarm: w pierwszych trzech miesiącach br. gospodarka znów się nieco rozkręciła. W całej UE wzrosła o 0,5 proc., w Niemczech o 0,4 proc.

Lecz to za mało na odwołanie alarmu – podkreśla niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier. Podobnie widzi to Komisja Europejska w Brukseli. Opublikowana przez nią w maju prognoza koniunkturalna przewiduje na bieżący rok znacznie słabszy wzrost gospodarczy w Europie. Przytłumione oczekiwania wynikają z prognoz wzrostu i handlu na całym świecie, który opublikował Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne instytucje. Argumentuje on, że kiedy nie wiedzie się dobrze gospodarce światowej, cierpią na tym także Europejczycy.