Uwaga na oszustów. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi sms-ami

"Posiadasz zadluzenie w Urzedzie Skarbowym. Kwota 4,91 zl. Prosimy o wplate do dnia 10.05.2022 lub sprawa trafi do sadu" - sms-y takiej treści (bez polskich znaków) rozsyłają oszuści podszywający się pod skarbówkę. W dalszej części wiadomości podany jest link, po wejściu w który ma nastąpić rzekome uregulowanie zadłużenia. Jest to strona, której nazwa nawet odrobinę nie jest podobna do nazwy Ministerstwa Finansów czy urzędu skarbowego i jest założona w domenie ".net".