W jaki sposób systemy ATS mogą pomóc podczas rekrutacji?

ATS a liczne usprawnienie w pracy rekruterów

Nowoczesne systemy ATS mogą być wykorzystywane nie tylko do prowadzenia spotkań rekrutacyjnych online czy weryfikowania zgłaszanych aplikacji. Z ich pomocą można także usprawnić proces publikowania ogłoszeń o pracę. ATS pozwala szybko udostępniać oferty na kluczowych portalach, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów. Ponadto ten system świetnie sprawdza się także przy planowaniu kolejnych etapów rekrutacji, pomagając w wyznaczaniu konkretnych terminów spotkań z wybranymi osobami poszukującymi pracy. ATS wspomaga również raportowanie procesów rekrutacyjnych. Dzięki temu systemowi można wysnuć konkretne wnioski dotyczące rekrutacji, które mogą skłonić na przykład do zmian w treści ogłoszenia.