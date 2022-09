W tym kraju szukają do pracy we wszystkich zawodach. To popularny kierunek wśród Polaków

To istotna informacja również z punktu widzenia polskich emigrantów, żyjących i pracujących w Holandii - o ile oczywiście dostają wynagrodzenie minimalne. Dla tych zarabiających lepiej może to być natomiast argument, za sprawą którego łatwiej będzie wnioskować o podwyżkę. Dla porównania: w Polsce od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł brutto, a od 1 lipca – do 3600 zł. Obecnie wynosi ona 3010 zł.