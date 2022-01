Rząd regularnie podnosi płacę minimalną w Polsce. Od 2022 roku jest to 3010 zł brutto, czyli 2 363,56 zł na rękę. Jednak w porównaniu z innymi europejskimi krajami, w których istnieje urzędowo ustalana minimalna pensja, wypadamy blado. Wyniku zestawienia z Niemcami czy Wielką Brytanią można się spodziewać, niestety przegrywamy także np. z Czechami i Litwą.

Płaca minimalna w Polsce rośnie, ale do Europy nadal nam daleko. I to nie tylko do najbogatszych

Źródło: Adobe Stock , fot: DEMI VAA SUNILA