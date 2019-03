Wakacje: Jaki pokój w hotelu wybrać? Czy warto oszczędzać?

Planowanie wyjazdu wakacyjnego to przyjemne, ale i wymagające zadanie. Wiąże się z szeregiem decyzji, które mogą zaważyć o jakości wypoczynku nas, naszych drugich połówek, czy wręcz całej rodziny. Na jednej szali przeważnie leży cena, na drugiej – jakość. Tak samo bywa w przypadku pokojów, które mają swoje kategorie, od razu zaznaczmy – ustalane przez hotelarzy z dużą swobodą. Razem z ekspertami Wakacje.pl wyszczególniliśmy najczęściej spotykane standardy hotelowych pokoi – na co możemy liczyć?

Podkreślmy jeszcze raz, że hotelarze mają dowolność w nazywaniu kategorii swoich pokoi, co do zasady jednak pokojem o wyższym standardzie od nominalnego jest Superior, a jeszcze o stopień wyżej – De Luxe. Są one przeznaczone dla gości ceniących sobie najwyższy komfort pobytu. Z reguły pokoje Superior i De Luxe są nieco większe od standardowych i mogą być wyposażone np. w ekspres do kawy, darmowy minibar czy dodatkowy telewizor.