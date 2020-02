Walentynki 2020. Niektóre przedstawicielki płci żeńskiej, pomimo że mają partnerów, wolą ten dzień spędzić w kobiecym gronie. Chodzi o "Jagertynki".

Walentynki 2020. "Jagertynki" w opozycji do popularnego święta. Bez swoich drugich połówek

"Jagertynki" to osobliwy sposób sprzeciwu wobec popularnego święta zakochanych. Dla kobiet, które - często posiadając partnerów - szukają alternatywnego sposobu spędzenia 14 lutego, mamy więc propozycję. Walentynki stanowią bowiem dla Jagertynek okazję do spotkania w kobiecym gronie, racząc się przy tym ulubionym alkoholem. Sama nazwa zwyczaju - Jagertynki - nawiązuje do popularnego Jägermeistera, niemieckiego likieru ziołowo-korzennego o słodko-gorzkim smaku.