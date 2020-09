Warszawa. Kary za brak biletu parkingowego pięciokrotnie w górę

Kary będą więc nie tylko wyższe, ale też ryzyko ich zapłacenia, w razie przewinienia, znacząco wzrośnie. Na ulice Warszawy wyjedzie wyposażony w kamery i czujniki do kontrolowania opłat parkingowych elektryczny Nissan Leaf. To trzeci samochód do e-kontroli na stołecznych ulicach. Samochody z system elektronicznej kontroli strefy z parkomatami jeżdżą po stolicy od 7 stycznia. Zarząd Dróg Miejskich wylicza, że do 31 lipca skontrolowały w sumie 679 741 pojazdów zaparkowanych w strefie. Po weryfikacji nałożono na niesumiennych kierowców ponad sto tysięcy mandatów.