Warszawa rezygnuje z nocnej prohibicji? Mamy odpowiedź

Ostatecznie konsultacje w tej sprawie wśród mieszkańców stolicy zakończyły się przed wakacjami. Efekt? Ponad 80 proc. z 9 tys. osób biorących udział w ankiecie przygotowanej przez ratusz poparło ograniczenie w sprzedaży alkoholu . W grupie popierającej wprowadzenie nocnej prohibicji aż 96,9 proc. ankietowanych domagało się, by obowiązywała ona na terenie całego miasta.

W połowie grudnia Polskie Radio RDC dowiedziało się, że z gabinetu prezydenta Trzaskowskiego wyszedł gotowy projekt uchwały. Zakłada on, że zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać na terenie całej Warszawy w godzinach 23:00-6:00 . Nocna prohibicja nie będzie dotyczyła restauracji.

Okazało się, że nie był to przypadek. Pytania w sprawie nocnej prohibicji skierowaliśmy do stołecznego ratusza i Rady Miasta. Monika Beuth, rzeczniczka prasowa Urzędu m. st. Warszawy dyrektora poinformowała, że to, czy i kiedy uchwała trafi pod obrady nie zależy od decyzji prezydenta miasta.