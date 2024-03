Ważne zmiany w handlu tytoniem. Wchodzą w życie już od maja

Rozszerzenie to dotyczy, na przykład, tytoniu do żucia, cygar, cygaretek, tabaki, tytoniu do fajek wodnych. Celem tych zmian jest efektywniejsze przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi, ochrona zdrowia publicznego oraz zabezpieczenie dochodów dla budżetu państwa.