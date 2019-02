Wcześniejsza spłata kredytu. Kiedy najbardziej opłacalna?

Masz na swoim koncie czynny kredyt, ale chcesz spłacić go nieco wcześniej? Sprawdź, kiedy takie rozwiązanie jest faktycznie opłacalne.

Wcześniejsza spłata kredytu ma wiele plusów. Do najważniejszych zalicza się m.in.:

Możliwość uregulowania zaciągniętego kredytu przed czasem nie jest kwestią indywidualną danego banku. Wynika to z ustawy o kredycie konsumenckim – kredytobiorca może spłacić zobowiązanie wcześniej, jednak musi poinformować o tym bank z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

● możliwość szybszego pozbycia się ciążącego zobowiązania – co otwiera drogę do kolejnego kredytu,

● możliwość uzyskania zwrotu odsetek i kosztów ubezpieczenia za niewykorzystany okres spłaty.

Warto jednak mieć świadomość, że spłata zobowiązania przed czasem może mieć też swoje negatywne konsekwencje. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, bank ma prawo zażądać od kredytobiorcy rekompensaty za wcześniejszą spłatę – w końcu to odsetki stanowią zarobek instytucji. Dotyczy to jednak wyłącznie kredytów ze stałym oprocentowaniem, w przypadku których pozostała do spłaty kwota w ciągu 12 miesięcy przekracza równowartość trzykrotnego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Na wcześniejszą spłatę kredytu możesz zdecydować się, gdy: