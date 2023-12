Weekendowe utrudnienia w bankach. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość

Poza tym jak donosi serwis, w poniedziałek (4 grudnia) od godz. 0:00 do godz. 3:00 nie będą działać wpłatomaty i bankomaty sieci ING i Planet Cash. Transakcje we wrzutniach będą realizowane w trybie off-line. Dodatkowo w sobotę (2 grudnia) od godz. 8.00 do godz. 14.00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej.