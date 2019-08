Więcej za zakupy już od września

Koniec z podziałem na płatne i darmowe foliówki w sklepach. Przez zmiany w ustawie śmieciowej autorstwa Ministerstwa Środowiska, od 1 września br. torby powyżej 50 mikrometrów, nieobjęte dotychczas opłatą recyklingową - 20 gr plus VAT - również będą płatne.

Zmiana prawa to efekt obchodzenia przepisów przez sieci handlowe, które wydawały klientom torby powyżej 50 mikrometrów, nieobjęte obecnie opłatą recyklingową. Do budżetu trafiło przez to znacznie mniej pieniędzy z opłat niż przewidywano, było to kilkadziesiąt milionów złotych.