Wielka zmiana w lombardach. Zwijają biznes po 30 latach

W lipcu upływa czas, który lombardy dostały od rządzących na dostosowanie się do nowych przepisów. Dla części przedsiębiorców oznacza to koniec działalności, trwającej nieraz od kilku dekad. - Prawo zmieniło się tak, że jest to dla mnie nie do przejścia - mówi WP Finansom pan Krzysztof.