Wielki Post 2020. Kiedy się zaczyna i na czym polega?

Już jutro - jak co roku po karnawale - następuje 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Dla katolików to czas przygotowywania się do świąt wielkanocnych. Kiedy przypada i na czym polega Wielki Post?

Wielki Post (początek 25 lutego) oznacza czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. W Kościele łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą wielkiego postu. Tradycyjnie, i zgodnie z prawem kanonicznym obowiązującym do 1983 roku, trwał do Wielkiej Soboty.

Czas trwania Wielkiego Postu odnosi się do trwającego 40 dni postu samego Chrystusa. Liczba "40" ma w historiach biblijnych znaczenie symboliczne. Właśnie tyle dni miał trwać potop, który miał oczyszczać Ziemię z grzechów. Czterdzieści lat trwała również wędrówka narodu wybranego po wyjściu z Egiptu, by mógł – oczyszczony – wejść do Ziemi Obiecanej.