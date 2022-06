Wielu Polaków straciło nadzieję na podwyżkę. W firmach rośnie pesymizm

Nowa praca szansą na lepsze zarobki

Nadal wyższe zarobki są głównym powodem poszukiwania nowej pracy - tak deklaruje 43 proc. respondentów. Bardziej skłonni do poszukiwań są zarabiający najmniej - do 1999 zł netto (51,4 proc.), osoby w wieku 18-24 lata (56,3 proc.), pracujący na umowach zlecenia lub o dzieło (54,6 proc). To także pracownicy niższego szczebla (39,7 proc.) i młodsi specjaliści (40 proc.).