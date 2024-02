Włoskie miasto wprowadza bilet wstępu. Zapłaci go jedna grupa turystów

Bilety wstępu do Wenecji - kiedy obowiązują?

Od 25 kwietnia podróżnych będą czekać kolejne zmiany. U progu tzw. "wysokiego sezonu" Wenecja wprowadzi bilety wstępu do miasta, które będą obowiązywać 29 dni w roku w godzinach od 8.30 do 16.00. Pierwszym takim dniem będzie właśnie 25 kwietnia - Święto Wyzwolenia Włoch. Bilety będą także obowiązkowe w kolejnych dniach, aż do 5 maja, a następnie w weekendy do końca lipca.