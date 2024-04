Włoskie miasto wprowadza opłaty za wjazd. "Nie chodzi nam o pieniądze"

Wenecja zmienia zasady odwiedzin

Zgodnie z rozporządzeniem władz Wenecji opłata będzie obowiązywać na razie przez 29 dni. System zacznie obowiązywać od 25 do 30 kwietnia, a także od 1 do 26 maja. Następnie od 8 do 30 czerwca i od 6 do 14 lipca.