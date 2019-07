Wnioski 500+ zalały banki. Pracownicy mają dość: "Uspokójcie się z tym 500+"

Od poniedziałku lawina wniosków o 500+ zalała systemy bankowe i rządowe. Ich liczba stale rośnie. W pierwszy dzień było około 700 tys. dokumentów, we wtorek może być już milion. Rzecz w tym, że systemy nie wytrzymują, pracownicy banków - również.

Jak przekonywała, to właśnie ta "cała nagonka" powoduje, że ludzie myślą, że jak teraz nie złożą wniosków, to nie otrzymają pieniędzy. "Jest to bzdura i robienie problemów innym. To przez media, instytucje, które umożliwiają złożenie wniosku, mają problemy z wydajnością" - dodała.