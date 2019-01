WOŚP to jedna z najbardziej wartościowych polskich marek. Eksperci próbują wycenić fundację Owsiaka

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy należy do absolutnej czołówki jeśli chodzi o polskie marki - uważają zgodnie nasi rozmówcy. Nie zaszkodzi jej nawet zamieszanie z odejściem i powrotem Jerzego Owsiaka na stanowisko prezesa.

- Obserwujemy obecnie dużą jedność wokół Orkiestry. Oczywiście czas pokaże, czy wpłynie to na markę WOŚP, ale można założyć, że długofalowo to Orkiestrę może wzmocnić - mówi z kolei Wojciech Borowski, prezes McCann Worldgroup w Polsce.

Podobnie podchodzi do tego Szymon Walkiewicz, który uważa, że trudno oceniać wartość WOŚP, bo przecież to nie jest komercyjny brand, tylko organizacja charytatywna. Ale zaznacza: - Ta marka jest po prostu bezcenna i stoi ponad wszelkimi algorytmami. Orkiestra nigdy nie zostanie przecież sprzedana.

Walkiewicz idzie dalej: żeby wycenić WOŚP i zastosować te same narzędzia, co w przypadku organizacji komercyjnych, to trzeba by pomnożyć to, ile rocznie Orkiestra generuje wpływów, i pomnożyć to razy osiem. - Wyjdzie mniej więcej miliard złotych - podlicza.