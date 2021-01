WOŚP. W tym roku można wylicytować dzień z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską

Popularna para oferuje swoje 24-godzinne towarzystwo, rozmowy o winie, biznesie, sztuce i życiu. I to nie byle gdzie, bo w jednej z winnic we Francji. Aukcja trwa do 14 lutego.

Share

W tym roku w ramach WOŚP można wylicytować dzień z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską Źródło: YouTube , Fot: Rzeczy Od Serca, WOŚP