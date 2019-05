Wpadka w "Grze o Tron". Kubek kawy ze Starbucksa wart nawet 50 mln dolarów

Jeśli kubek kawy ze Starbucksa naprawdę znalazł się w kadrze serialu "Gra o Tron" przypadkiem, sieć kawiarni dostała prawdopodobnie najlepszą reklamę w swojej historii zupełnie za darmo. Za umieszczenie swoich produktów w kasowych produkcjach firmy płacą - nawet po 50 mln dolarów.

Jeśli to prawda, Starbucks miał ogromne szczęście, bo dzięki czyjejś nieuwadze dostał darmową reklamę, która dotarła do znaczenie szerszego grona odbiorców niż gdyby podjął standardowe działania marketingowe. Tysiące polubieni i udostępnień w mediach społecznościowych, memy, żarty na antenie stacji radiowych i telewizyjnych na całym świecie.

Jak zauważa serwis Market Watch, HBO w ogóle nie akceptuje lokowania produktu w swoich produkcjach, uznając, że skoro dostęp do seriali jest płatny, to powinna to być strefa całkowicie wolna od reklam.

Za lokowanie produktu w dziełach innych firm jednak się płaci i nie są to kwoty symboliczne. Dość powiedzieć, że Heineken zapłacił 45 mln dolarów za to, by James Bond wypił łyk piwa w "Skyfall" w 2012 r. Z kolei Apple zapłacił twórcom " Mission Impossible 4" 24 mln dolarów za to, by w rękach Toma Cruisa znalazły się iPhone 4, MacBook Air i iPad.