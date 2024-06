Wrocławskie zoo szuka opiekuna kapibar. Dla wielu to praca marzeń

Kapibara jest największym żyjącym obecnie na świecie gryzoniem. Jak podaje ZOO Wrocław, długość ciała zwierzęcia dochodzi do 130 cm, a wysokość to 40-50 cm. Kapibara waży do nawet 65 kg. Gryzoń zamieszkuje przede wszystkim tereny Kolumbii, Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Gujany, całej Brazylii, wschodniej Boliwii, Paragwaju, Urugwaju oraz północno-zachodniej i wschodniej Argentyny.