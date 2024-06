Polacy rzucili się po nowe "wolne" od pracy. To całkowicie legalne

Kto może skorzystać z urlopu w wymiarze godzinowym?

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem przysługuje pracownikowi, który wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14. roku życia. Wymiar tego urlopu to dwa dni lub 16 godzin. W tej sytuacji pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.