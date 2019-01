"Wydaj 12 dolarów, wygraj Lamborghini albo willę w Los Angeles". Polski biznes budzi kontrowersje w USA

"Tajemnicze paczki" od zarejestrowanej w Polsce Mystery Brand podbijają amerykański internet, a promują je największe gwiazdy YouTube. Nic dziwnego - dzięki kuponowi za kilkanaście dolarów można wygrać samochód za kilkaset tysięcy. Internauci i media coraz częściej wskazują jednak, że może być to zwykłe oszustwo.

Firma Mystery Brand (która podkreśla, że jest zarejestrowana w Polsce) oferuje internautom nietypową formę hazardu. Można kupić "wirtualną paczkę". Co w niej będzie? Zależy od szczęścia. Niektórzy mogą teoretycznie znaleźć w paczce za kilkanaście dolarów luksusowe Lamborghini lub nawet willę w Los Angeles za 250 mln dol. Z drugiej strony - w paczce za kilkaset dolarów może być tylko fidget spinner. Gadżet, który można kupić raptem za kilka dolarów.

Serwis promowały już znane i kontrowersyjne amerykańskie gwiazdy YouTube'a - Jake'a Paula i Bryana “Riceguma” Le. Obaj youtuberzy poinformowali fanów, że po kupieniu kilku paczek wygrali gadżety technologiczne i ubrania za co najmniej kilka tysięcy dolarów.

Czy jednak firma działa uczciwie? Wątpliwości mają dziennikarze znanego serwisu The Daily Beast. Ustalili na przykład, że gigantyczna willa w L.A., którą teoretycznie można wygrać, bynajmniej nie należy w tej chwili do Mystery Brand. Na serwisach społecznościowych internauci żalili się z kolei, że wygrane przedmioty nigdy do nich nie dotarły.