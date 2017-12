Wyłudziła 300 tys. zł. Właścicielka biura podróży zatrzymana na lotnisku może uniknąć wysokiej kary

Właścicielka biura podróży z Biłgoraju wyłudziła ponad 300 tys. zł. Została zatrzymana na lotnisku - w ostatniej chwili, gdyż planowała wylot do Kanady. Przed kilkoma dniami przesłuchano ją w charakterze podejrzanej. Złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Na jej koncie bankowym zabezpieczono zaledwie 10 tys. złotych. Prokuratura ustaliła, że Urszula W. działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez co doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób i instytucji, które wpłacały zaliczki na jej konto. Przewidziana jest za to kara do 15 lat pozbawienia wolności, ale kobieta od początku współpracuje z policją, udziela szczegółowych wyjaśnień i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wniosek został zaakceptowany przez prokuratora.