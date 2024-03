Wymiana licznika prądu na inteligentny. Kiedy? Jaki jest jej koszt?

Wymiana licznika prądu. Koszt. Niektórzy będą musieli zapłacić

Za wymianę licznika energii elektrycznej na inteligentne urządzenie odpowiedzialność ponosi dostawca energii. Co do zasady to również on ponosi koszty związane ze wspomnianym procesem. Niektórzy odbiorcy zapłacą jednak za wymianę urządzenia. Kto dokładnie? Opłatę wynoszącą nawet kilkaset złotych będą musiały uiścić osoby, które same złożą wniosek o wymianę licznika energii elektrycznej szybciej niż w zakładanym terminie.