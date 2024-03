Trwa wymiana liczników prądu. Kto zapłaci za instalacje?

Według planów w przyszłym roku już co czwarty licznik w polskich domach będzie licznikiem inteligentnym. Nowe urządzenia będą w stanie wysyłać informacje o zużyciu energii elektrycznej bezpośrednio do centrali, bez udziału człowieka. W tej chwili wiele gospodarstw domowych korzysta z liczników elektronicznych, które wymagają fizycznego odczytu. Wiąże się to z wizytą inkasenta, który odczytuje wskazania urządzeń pomiarowych.