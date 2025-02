Wysoki rachunek za prąd? Tak sprawdzisz, czy licznik cię nie oszukuje

Od lipca ceny prądu wzrosły, co wpłynęło na wyższe rachunki dla wielu rodzin. Jeśli jednak kwota do zapłaty wydaje się zbyt wysoka, warto sprawdzić, czy licznik energii elektrycznej działa poprawnie. Jak podaje "Business Insider", licznik może się popsuć i wskazywać błędne wartości, co wpływa na wysokość rachunków.