Wyższe kary dla oszustów, lichwiarzy i naciągaczy. Znamy szczegóły projektu

Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia prawo. Dzięki temu przestępstwa, które dotykają tysięcy Polaków, będą surowiej karane.

Ministerstwo Sprawiedliwości, którym kieruje Zbigniew Ziobro zmienia prawo, by oszuści nie byli bezkarni

Resort Zbigniewa Ziobry zapowiada walkę z lichwiarzami, naciągaczami, kieszonkowcami - napisał dziennik "Fakt".

Tak wynika z planów resortu, które ujawnił w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

- Zmiany są związane przede wszystkim z przygotowaną już reformą Kodeksu Karnego. Mają dać państwu narzędzie do walki z przestępczością – drobną, najbardziej dokuczliwą dla zwyczajnych Polaków, i tą na wielką skalę – mówił na łamach gazety wiceminister Michał Wójcik.

Koniec z lichwą

To zmiana, której oczekują szczególnie najbiedniejsi Polacy. To na nich żerują nieuczciwie firmy, tzw. chwilówki, które za pożyczenie kilkuset złotych, potrafią żądać zwrotu kwoty wielokrotnie wyższej. Co prawda oprocentowanie tych pożyczek nie zawsze jest wysokie - gigantyczne koszty ukryte są w opłatach dodatkowych. Informacja o nich znajduje się w skomplikowanych umowach, których treść rozumieją tylko najlepsi prawnicy.

Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości, którym kieruje Zbigniew Ziobro zapewnia, że ma to zmienić. Dzięki reformie Kodeksu Karnego, lichwa ma zniknąć. Ministerstwo chce ustalić limit kosztów pożyczki, powyżej którego nie będzie już można pożyczać pieniędzy.

Samochody bez cofniętych liczników

Polska jest samochodowym złomowiskiem Europy. Średni wiek auta, które jeździ po naszych drogach to kilkanaście lat. Trend ten nie wynika jednak z miłości naszych rodaków do motoryzacji sprzed lat, ale naszego stopnia zamożności. Nowy samochód kosztuje fortunę i większości z nas na to nie stać.

Korzystają z tego nieuczciwi handlarze, którzy sprowadzają do Polski wyeksploatowane auta. Najprostszym sposobem na ich odmłodzenie, jest cofnięcie licznika. To co na Zachodzie jest nielegalne, u nas nazywane jest eufemistycznie "korektą". I kar za to od lat nie ma. Oszuści czują się na tyle bezkarnie, że swoje usługi potrafią reklamować na przydrożnych bilboardach.

Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by kary za zlecenie i samo cofnięcie licznika sięgały nawet 5 lat więzienia! Najniższa kara ma wynieść minimum trzy miesiące więzienia.

Nie będą oszukiwać staruszków na pokazach

Ministerstwo chce też utemperować nieuczciwe firmy, które na pokazach dla emerytów sprzedają za gigantyczne kwoty garnki, pościele i inne sprzęty, które znacznie taniej można kupić w normalnych sklepach.

Kary za podobne oszustwa mają wynieść nawet 30 milionów złotych. I nie będą zależne od dochodów firmy, ale skali oszustwa.

Łapówkarze za kraty

Nawet 20 lat ma grozić natomiast za przyjęcie dużej łapówki. To bat szczególnie na przestępców w tzw. białych kołnierzykach.

Oprócz tego, obniżony zostanie limit, od którego kradzież jest traktowana nie jak wykroczenie, ale jak przestępstwo. Dziś jest to 525 zł, a w przyszłości ma spaść do 400 zł.

Wyższe kary są też przewidziane dla notorycznych złodziei.

Bezpieczniejsze będą również nasze konta bankowe. W Kodeksie karnym ma się pojawić zapis, który doprecyzuje kwestię kradzieży pieniędzy w internecie. Jeśli ktoś włamie się na nasze konto, będzie traktowany jak osoba dokonująca kradzieży z włamaniem. Dziś nie jest to takie oczywiste.

Zaczęło się od VAT

Czy zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości uda się wprowadzić w życie? Wydaje się, że tak, bo podobne obietnice dotyczące walki z wyłudzeniami podatku VAT okazały się sukcesem resortu Ziobry.

– Liczba podejrzanych, tymczasowo aresztowanych, wzrosła przeszło trzykrotnie, z 160 do 540 osób tymczasowo aresztowanych. Jeśli popatrzymy na wartość mienia zabezpieczonego w związku z postępowaniami VAT, to wzrosła z 200 miliona do miliarda złotych, czyli jest to pięciokrotny wzrost kwot zajętych – mówił w marcu br. w TVP Info Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Dziś sumy, które udało się odzyskać śledczym są już znacznie wyższe.