Z zagranicy owoców nie przywieziesz, poza wyjątkami. Ważna zmiana przepisów

Turyści, którzy marzą o tym, by z zagranicznej wycieczki zabrać ze sobą egzotyczne owoce, obejdą się smakiem. Zmieniły się przepisy, do krajów członkowskich UE nie można wwozić praktycznie żadnych owoców i warzyw.

Trzeba uważać na to, co planuje się przywieźć z zagranicznego wypadu wracając do Unii Europejskiej. Jak podaje PAP, od dziś praktycznie nie można wwieźć żadnych owoców, wyjątkiem są jedynie ananasy, kokosy, duriany, banany i daktyle. Zakaz dotyczy również warzyw, nasion i kwiatów.