Zakaz handlu przegoni autobusy z ulic Warszawy. Będziemy godzinami czekać na przystankach?

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że po drastycznym zaostrzeniu zakazu niedzielnego handlu ograniczy kursowanie autobusów w wolne niedziele. Zamierza oszczędzić na tym ruchu 25 milionów złotych.

W Warszawie afera, bo Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, iż zaostrzony zakaz handlu w 2020 roku wywróci do góry nogami rozkład jazdy autobusów. Niektórzy podejrzewają, że to również efekt powiększającej się dziury w finansach stolicy – samorządy z całej Polski oskarżają rząd o dokładanie im zadań z równoczesnym obcinaniem finansów.

Z pewnością aspekt finansowy jest w przypadku Warszawy bardzo ważny, skoro urzędnicy od razu podkreślają, iż ich działania przyniosą miastu 25 milionów złotych oszczędności. Mówią to na długo przed ogłoszeniem szczegółów planu.

Mimo wszystko nie jest to jakiś ewenement w skali kraju, bo identyczną drogą poszedł już rok temu Poznań. W 2020 roku zakaz handlu w niedziele zostanie mocno zaostrzony. Już w tym roku mamy możliwość zrobienia zakupów jedynie w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Dochodzą do tego dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia – czyli łącznie 14 niedziel handlowych. W całym 2020 roku ma być ich zaledwie 7.

Warszawa oszacowała, że na zmianach w komunikacji autobusowej uda się zaoszczędzić 25 milionów złotych. To niewiele, bo na cały transport Warszawa wydaje na transport ponad ćwierć swojego budżetu. To prawie 3 miliardy złotych, z czego autobusy pochłaniają największą część w stosunku do innych form transportu. Kosztują prawie miliard złotych rocznie.