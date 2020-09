Zakaz lotów do Polski. Od 2 września obowiązuje nowe rozporządzenie

Już od dzisiaj bezpośredni przylot do Polski z Hiszpanii, Albanii, Czarnogóry czy Malty będzie możliwy tylko dla czarterów biur podróży. Zakaz lotów do Polski utrudni życie części turystów, którzy będą skazani na poszukiwanie połączeń uwzględniających przesiadki.

Zakaz lotów uwzględnia m.in., że już od środy 2 września do 15 września nie polecimy do Polski z Hiszpanii, Malty, ale także do Czarnogóry czy Albanii. Zgodę na taki lot może wydać na przykład prezes Rady Ministrów.