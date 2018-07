Zakłady mundialowe dały nieźle zarobić. Rekordzista wygrał 100 tys. złotych

Kibice podczas mundialu głównie kibicują, ale są tacy, co potrafią też zarobić. Dzięki zakładom bukmacherskim podczas obecnych mistrzostw w piłce nożnej w Rosji można było się nieźle wzbogacić. Na konto rekordzisty wpłynęły 102 tys. zł.

Rekordowa wygrana padła w firmie Fortuna - czytamy w "Rzeczpospolitej".. To jednak nie koniec mundialu, bo przed nami jeszcze dwa mecze - i choć eksperci wątpią, by rekord 102 tysięcy został pobity, to w końcu wszystko się może zdarzyć.