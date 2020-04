WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne płatność smartfonem + 1 pko bp Krzysztof Mirończuk 8 godzin temu Zakupy w czasach bezdotykowych. Smartfonem wygodniej niż kartą Na zakupy tylko z telefonem? To coraz popularniejszy sposób płatności w sklepach tradycyjnych i internetowych. Nie nosisz ze sobą karty ani portfela. Nie masz czego zgubić i o czym zapomnieć. Telefon to jedyne urządzenie, które masz niemal zawsze przy sobie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie płatność telefonem (Shutterstock) Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim Ci, którzy nie są przekonani do korzystania z telefonu zamiast karty na terminalu w sklepie, jako argument podnoszą dwie sprawy – poziom skomplikowania takich operacji oraz zagrożenie wykradzeniem danych kart i możliwością włamania na konto. Tyle że to mit. Płatności telefonem w sklepach, punktach usługowych, pubach itp. wykorzystują dwa rodzaje operacji: płatności kodem BLIK oraz płatności zbliżeniowe. Oba są funkcjami aplikacji mobilnej powiązanej z naszym kontem osobistym i wydanej do niego karty debetowej lub osobnej karty kredytowej. W pierwszym przypadku gdy decydujemy, że korzystamy z BLIKa, w momencie płacenia logujemy się do naszej aplikacji mobilnej i generujemy 6-cyfrowy kod BLIK, który po wpisaniu do terminala płatniczego w sklepie obciąży nasze konto kwotą transakcji. Jeśli zamiast BLIKa zdecydujemy się na płatność zbliżeniową telefonem - zbliżamy smartfon do terminala, a realizowana transakcja obciąży rachunek naszej karty, która została przez nas wpisana do aplikacji bankowej jako źródło finansowania transakcji zbliżeniowych. W rzeczywistości więc płatności telefonem są równie bezpieczne jak korzystanie z fizycznych kart bankowych, a już na pewno z gotówki. Dlaczego płacenie smartfonem jest bezpieczne? Karta wpisana w telefonie jest zawsze chroniona – nie da się jej podejrzeć bez wpisania kodu lub odblokowania telefonu przy użyciu biometrii . A nawet jeśli złodziej zna numer kodu odblokowującego – w najlepszym razie pozna ostatnie cztery cyfry numeru karty – reszta jest ukryta, podobnie jak kod CVV (służący m.in. do transakcji w internecie), żadnej z tych danych nie można odczytać z telefonu.

Sprzedawca realizujący transakcję nie zna numeru karty, tu jesteśmy nawet bezpieczniejsi niż w przypadku korzystania z fizycznego "plastiku" - sprzedawca może wówczas poznać zarówno numer karty, jak i kod CVV.

Telefon, na którym są zapisane karty, musi mieć włączoną blokadę, każda płatność wymaga użycia kodu lub odblokowania telefonu odciskiem palca albo skanem twarzy. Wyłączenie takiej blokady skutkuje usunięciem karty ze smartfona. Nie da się obejść tego mechanizmu.

Utrata telefonu w żaden sposób nie zagraża pieniądzom właściciela. Kartę można usunąć z telefonu nawet zdalnie, logując się do usługi płatniczej np. z komputera.

Oczywiście trzeba też – i to najlepiej od razu – zablokować zagubioną kartę w banku. Blokada dotyczy karty fizycznej oraz tej, która była dodana w smartfonie. Jak dodać kartę do smartfona? Warunkiem korzystania z powyższych usług jest posiadanie telefonu z funkcją NFC (Near Field Communication) – to elektroniczny moduł pozwalający na bezprzewodowe przesyłanie danych na bliskie odległości (do 20 cm). Ma ją każdy iPhone od 6 wzwyż i większość współczesnych telefonów z systemem Android. Zasada działania jest bardzo prosta – wystarczy dodać kartę kredytową lub debetową do aplikacji bankowej w telefonie – w naszym przypadku będzie to IKO PKO Banku Polskiego – aplikacja uznana za najlepszą na świecie. Dwa lata z rzędu zwyciężała w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, wyprzedając aplikacje światowych gigantów jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America. W ubiegłym roku zwyciężyła też w konkursie Mobility Trends w kategorii "Mobilna aplikacja B2C roku 2019". https://iko.pkobp.pl/aktywacja/ Płacenie z IKO smartfonem jest bardzo proste. Najpierw trzeba jednak tę funkcję aktywować, wybierając ikonę symbolizującą falę lub wchodząc w sekcję Płatności–Płatności zbliżeniowe. Tam należy wybrać kartę, której chcemy używać do płatności aplikacją (spośród tych, które posiadamy). Wybór potwierdza się PIN-em do IKO. Na tym etapie aplikacja sprawdza, czy funkcja NFC w telefonie jest włączona, jeśli nie – zostanie otwarta odpowiednia opcja systemu, gdzie NFC można aktywować. Za co zapłacimy z IKO? Bilety, czeki, mandaty... Oczywiście za zakupy. Zbliżenie telefonu do terminala zrealizuje płatność. Wartość takiej transakcji ograniczona jest limitem płatności zbliżeniowych ustalonym przez nas samych. Wszystkie transakcje automatycznie zostają zapisane w aplikacji. Możemy więc zawsze sprawdzić, kiedy, gdzie i ile wydaliśmy pieniędzy – zarówno my, jak i pozostali domownicy, którzy mają dostęp do tego samego rachunku bankowego. Ale IKO to też możliwość wykonania dowolnego przelewy na konto w Polsce lub za granicą, możliwość przelania pieniędzy na numer telefonu np. dziecka lub znajomego, którego numeru konta nie mamy. Z IKO opłacimy też podatki a nawet mandat – osobne okienko w aplikacji. Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest możliwość kupowania biletów komunikacji miejskiej – w smartfonie z wykorzystaniem IKO. Wystarczy wybrać miasto, rodzaj i bilet. Podczas kontroli zamiast szukać miniaturowego kawałka papieru, pokazujemy kontrolerowi ekran smartfona. Można też zapłacić za parkowanie w stu miastach bez szukania parkometru i odliczania gotówki. https://iko.pkobp.pl/funkcje/bilety-komunikacyjne/ Wybierz BLIK, nie musisz iść do kasy Do płatności aplikacją można też wykorzystać wspomniane kody BLIK. Przy ich pomocy możliwa jest: Wypłata gotówki z bankomatu bez karty

Płacenie kodem BLIK za zakupy w internecie

Czek BLIK. W aplikacji samodzielnie tworzysz czek o określonej przez siebie wartości i możesz go wykorzystać samemu lub przekazać SMSe-em znajomemu. To cyfrowy kod, którym tak jak jak BLIK może zapłacić za dowolne zakupy.

Płatności BLIK w urzędzie. Dzięki temu nie musisz chodzić do kasy. Opłatę urzędową wniesiesz nie odchodząc od okienka, w którym załatwiasz formalności. To funkcja dostępna tylko w aplikacji PKO Banku Polskiego.

Z kodami BLIK w bankomatach PKO Banku Polskiego można również wpłacać gotówkę. Nie tylko na swoje, ale na dowolne konto PKO Banku Polskiego lub Inteligo.

Pomagaj z IKO. Chcesz przekazać swoje wsparcie na jedną z akcji charytatywnych prowadzonych pod patronatem fundacji banku? Wystarczy wybrać taką opcję w IKO. https://iko.pkobp.pl/funkcje/pomagam/ Lepiej telefonem niż gotówką Korzystanie z płatności telefonem z zainstalowaną aplikacją banku to wygoda i bezpieczeństwo – także dla naszego zdrowia. Potwierdzają to badacze z amerykańskiego Wright Patterson Medical Center w Dayton, którzy sprawdzili, co znajduje się na pieniądzach. Znaleziono na nich bakterie – gronkowca złocistego i pałeczkę zapalenia płuc. Na wielu znajdowały się drobnoustroje groźne dla osób z obniżoną odpornością. Dziś na wielu z nich może znajdować się koronawirus. - Zalecamy dokładne mycie rąk po kontakcie z banknotami oraz unikanie dotykania później twarzy – ostrzegał w wywiadzie dla dziennika "The Telegraph" rzecznik prasowy WHO. – Tam, gdzie jest to możliwe, korzystajmy z opcji płatności zbliżeniowej, aby zminimalizować ryzyko. Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim