Zamiast na nianie, państwo wyda więcej na żłobki. PiS wprowadza zmiany do programu z czasów PO

Od początku roku państwo nie opłaca już całości składek za legalnie pracujące nianie, a jedynie ich połowę. Pieniądze, które były przeznaczane na ten cel, mają zostać wykorzystane na inne formy opieki nad najmłodszymi dziećmi. Między innymi na żłobki - zapowiadają przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

To koniec flagowego projektu rządu PO-PSL - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". W 2011 roku rząd Donalda Tuska wprowadził dopłaty, które miały pomóc wyjść nianom z szarej strefy. Państwo opłacało bowiem nianiom całość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowne, wypadkowe i zdrowotne - ale tylko do tej wysokości jej pensji, która nie przekraczała płacy minimalnej.