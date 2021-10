Zapracowany jak Polak. Jesteśmy w światowej czołówce

No dobrze – powiedzą niektórzy – ale jeżeli przyjrzymy się bardziej skali mikro, to nasz wysiłek, nasza ciężka praca nie będą bez znaczenia. Jeżeli nie będziemy porównywać ze sobą Afganistanu i Szwajcarii, tylko skupimy się na Polsce, to jasne stanie się, że te osoby, które dłużej i lepiej się uczyły będą zarabiać więcej, czyż nie? Najbliższa prawdy odpowiedź to: "tak, ale…".