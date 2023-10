Mentzen nie chciał pokazać majątku. Teraz nie ma wyjścia. Ile zarabia?

"Nie jestem posłem, to czemu pan chce zaglądać w mój majątek?"

Na pytanie reportera "Faktu" dotyczące jego finansów, Mentzen odpowiedział: "Nie jestem posłem, to czemu pan chce zaglądać w mój majątek? Jestem youtuberem, tiktokerem, niech pan idzie do innego tiktokera i poprosi go o ujawnienie majątku."